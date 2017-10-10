Украина заняла первое место в Европе по количеству психических расстройств

Украина снова заняла первое место в Европе по количеству психических расстройств. Соответствующую статистику обнародовало украинское министерство социальной политики.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится о том, что в настоящее время душевные недуги выявлены у более миллиона жителей страны. По этому показателю Украина уже несколько лет является лидером в Европе. Также отмечается, что от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки.