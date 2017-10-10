Минобороны заявило о полном уничтожении экономической инфраструктуры ИГ в Сирии

Экономическая инфраструктура ИГ в Сирии (запрещенная в России террористическая группировка) полностью уничтожена. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Спикер ведомства Игорь Конашенков отметил, что у воюющих на территории Сирии боевиков в настоящее время нет денег для того, чтобы приобретать оружие и вербовать новых сторонников. По словам Конашенкова, которые приводит портал Life, в стране пресекаются любые попытки возобновления экстремистами добычи и продажи углеводородов.

Ранее «Аргументы недели» писали, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал все государства мира объединиться для разгрома ИГ.