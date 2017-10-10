Йемен ударил баллистической ракетой по Саудовской Аравии

На юго-западе Саудовской Аравии упала баллистическая ракета, выпущенная с территории Йемена. Об этом узнали СМИ.

Информацию о данном инциденте распространил в соцсетях иранский телеканал Press TV. Согласно сведениям, которые оказались в распоряжении канала, Йемен запустил ракету класса Qaher-2, ее целью стал регион Джизан. Саудовские власти пока это сообщение не прокомментировали. Данных о возможных жертвах в настоящее время нет.

Возглавляемая Эр-Риядом международная коалиция с 2014 года проводит операцию в Йемене против повстанцев-хуситов. Ранее хуситы уже обстреливали ракетами территорию Саудовской Аравии.