Польша намерена создать войска киберобороны

Власти Польши приняли решение создать войска кибернетической обороны.

Данную информацию предоставил глава военного ведомства страны Антоний Мачеревич в рамках своего выступления в Кракове на конференции CYBERSEC. Он также отметил, что польские власти намерены расширить деятельность Национального центра криптологии, передает ТАСС.

На открытии конференции премьер-министр Польши Беата Шидло также анонсировала создание департамента по вопросам киберпространства.





