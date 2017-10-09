Польша намерена создать войска киберобороны
9 октября 2017, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Польши приняли решение создать войска кибернетической обороны.
Данную информацию предоставил глава военного ведомства страны Антоний Мачеревич в рамках своего выступления в Кракове на конференции CYBERSEC. Он также отметил, что польские власти намерены расширить деятельность Национального центра криптологии, передает ТАСС.
На открытии конференции премьер-министр Польши Беата Шидло также анонсировала создание департамента по вопросам киберпространства.