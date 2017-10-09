Бывший глава Пентагона назвал возможную причину начала ядерной войны

Бывший глава Пентагона Уильям Перри назвал возможную причину начала ядерной войны.

Экс-министр обороны США полагает, что военные действия могут быть в будущем спровоцированы человеческим фактором, а также неисправностью Системы предупреждения о ракетном направлении. В рамках своего выступления на Международном Люксембургском форуме по предотвращению ядерной катастрофы Перри уточнил, что опасность ядерной катастрофы в современном мире ощутимо возрастает, передает РИА "Новости".

Бывший руководитель Пентагона подчеркнул, что сразу три таких инцидента были зафиксированы в годы "холодной войны".