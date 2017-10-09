Первая жена Трампа заявила, что без нее миллиардер не добился бы таких высот

Первая жена действующего лидера США Дональда Трампа Ивана рассказала, что миллиардер добился таких высот благодаря ей.

Об этом женщина заявила в рамках программы Sunday Morning на телеканале CBS. Журналист отметил, что Дональд Трамп не стал бы без Иваны Трамп тем, кем он является в настоящий момент, на что его собеседница с удовольствием ответила словами "совершенно точно".

Экс-супруга политика заметила, что часто общается с мужчиной и он по-прежнему является частью ее жизни. Она уточнила, что президент США периодически обращается к ней за советом, следует ли написать тот или иной пост в социальной сети Twitter.