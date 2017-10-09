Производство автоматов Калашникова планируют открыть в Саудовской Аравии
9 октября 2017, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Саудовской Аравии планируют открыть производство автоматов Калашникова на территории королевства.
Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания уже подписали документ о локализации производства. Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Мария Воробьева подчеркнула, что контракт был заключен в рамках визита короля Саудовской Аравии Сальмана ибн-Абдель Азиза в РФ, передает РИА "Новости".
Ранее также сообщалось о том, что две страны подписали соглашения, которые предусматривают покупку ЗРК С-400.