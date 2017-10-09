Производство автоматов Калашникова планируют открыть в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии планируют открыть производство автоматов Калашникова на территории королевства.

Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания уже подписали документ о локализации производства. Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Мария Воробьева подчеркнула, что контракт был заключен в рамках визита короля Саудовской Аравии Сальмана ибн-Абдель Азиза в РФ, передает РИА "Новости".

Ранее также сообщалось о том, что две страны подписали соглашения, которые предусматривают покупку ЗРК С-400.