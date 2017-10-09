Турция дала зеркальный ответ на решение США по визам

Турция приостановила выдачу неиммиграционных виз гражданам Соединенных Штатов. Это стало зеркальным ответом Анкары на аналогичные действия Вашингтона.

О решении турецкого руководства стало известно после публикации соответствующей информации в микроблоге посольства страны в США в соцсети Twitter. В сообщении говорится, что выдача виз была приостановлена в целях обеспечения безопасности дипломатических работников.

Ранее «Аргументы недели» писали, что президент Турции обвинил западные страны в поддержке международных террористических организаций. В число названных Реджепом Эрдоганом группировок попали запрещенные в России ИГ и «Аль-Каида».