Американский сенатор допустил начало Третьей мировой войны по вине Трампа

Действия Дональда Трампа могут привести к началу Третьей мировой войны. Такое мнение высказала сенатор Боб Коркер.

В интервью New York Times законодатель, представляющий Республиканскую партию, заявил, что президент Соединенных Штатов относится к своей работе, как к участию в реалити-шоу. Коркер добавил, что высказывания Трампа в Twitter неоднократно вредили дипломатическим усилиям США.

Ранее в Белом доме Дональда Трампа назвали человеком, который удерживает мир от хаоса. Пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс заявила, что политику удалось достичь «огромных успехов» на международной арене.