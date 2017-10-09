Американский сенатор допустил начало Третьей мировой войны по вине Трампа
9 октября 2017, 07:04 [ «Аргументы Недели» ]
Действия Дональда Трампа могут привести к началу Третьей мировой войны. Такое мнение высказала сенатор Боб Коркер.
В интервью New York Times законодатель, представляющий Республиканскую партию, заявил, что президент Соединенных Штатов относится к своей работе, как к участию в реалити-шоу. Коркер добавил, что высказывания Трампа в Twitter неоднократно вредили дипломатическим усилиям США.
Ранее в Белом доме Дональда Трампа назвали человеком, который удерживает мир от хаоса. Пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс заявила, что политику удалось достичь «огромных успехов» на международной арене.