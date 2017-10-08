Посольство РФ в Лондоне предложило журналисту полететь в космос на айфоне

Посольство России в Великобритании предложило британскому журналисту Джайлсу Уиттеллу попробовать полететь в космос на iPhone производства корпорации Apple.

Британский журналист Уиттелл заявил, что у российской ракеты-носителя "Союз" "мощность компьютерных систем меньше, чем у iPhone". Статья Уиттелла с утверждением, что "с момента краха коммунизма у русских почти ничего не изменилось" в плане полетов на орбиту Земли, была опубликована в британской газете Times, - передает ТАСС.

Российский дипломаты, служащие в Лондоне, ответили в Twitter: "Возможно, Уиттеллу следует тогда попробовать слетать в космос с помощью его iPhone, а не "устаревшего" Союза".