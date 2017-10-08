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//В мире 13+

Трамп рассматривает кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря

8 октября 2017, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп рассматривает кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря
фото из соцсети

Президент США Дональд Трамп может предложить пост госсекретаря директору ЦРУ Майку Помпео, - сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

О том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон может уйти из команды Трампа, сообщают разные американские СМИ.
Впервые информацию о возможном увольнении Тиллерсона в конце августа распространила газета The Washington Post. По данным издания, Трамп недоволен работой главы МИД США. И у Тиллерсона противоречие с Трампом по нескольким вопросам, в том числе о военнослужащих в Афганистане, блокаде Катара и Кубы". В госдепе эти слухи опровергали.

На этой неделе телеканал NBC передавал, что Тиллерсон нелестно отзывался о Трампе и собирался летом покинуть свой пост. Но его уговорил остаться вице-президент Майк Пенс. Тиллерсон опроверг эту информацию.

Дональд Трамп прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что у него возник конфликт с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

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Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" признался о рождении дочки

Молодая жена родила 59-летнему актеру Александру Половцеву второго ребенка. Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" и его 37-летняя супруга Оксана родили первого ребенка - сына - еще в прошлом году. Их сынок Андрей был желанным и запланированным. Девочку жена Половцева родила еще пять месяцев назад. Но супруги не афишировали увеличения семейства. О рождении дочку актер рассказал Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион". Как и сын, дочка была у пары запланирована. По словам Половцева, больше детей они рожать не планируют. По его мнению, он уже не молод. За будущее детей актер спокоен. Он обеспечил их недвижимостью. Оксана - вторая жена Половцева. Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" много лет прожил в браке с Юлией. Их сын уже взрослый, ему 26 лет. Актер с бывшей женой поддерживает добрые отношения.

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Скоропостижно скончался спортивный директор ФК "Зенит" Константин Сарсания

В субботу, 7 октября, скоропостижно скончался спортивный директор футбольного клуба "Зенит" Константин Сарсания. Ему было 49 лет. Похоронен Константин будет на кладбище Ракитки 10 октября.

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ильвио Берлускони поздравил с днем рождения Владимира Путина и подарил ему вышитый пододеяльник ручной работы. На пододеяльнике изображено рукопожатие политиков на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.

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Из-за пожара на рынке "Синдика" несколько машин взорвались на парковке

Из-за пожара в ТЦ "Синдика" на подземной парковке взорвались несколько автомобилей. "Под действием высоких температур произошёл взрыв нескольких машин на парковке. Парковка вся охвачена огнём", — сообщил источник.

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После скандала с Бузовой певица Слава сделала откровенное признание

Известная певица Слава заступилась за начинающую артистку Ольгу Бузову. Слава призналась, что она сама пела под фонограмму. По мнению Славы, Ольга петь научится. А поклонники Бузову уже любят.

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Порошенко подписал закон о пенсионной реформе по требованию МВФ

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Площадь пожара на рынке "Синдика" увеличилась до 3 тыс. кв. метров

Площадь пожара на рынке "Синдика" увеличилась до 3 тыс. кв. метров

Площадь пожара на строительном рынке "Синдика" увеличилась до трех тысяч квадратных метров. Пожар начался примерно в 15 часов на складе, на цокольном этаже строительного центра.

//Происшествия

Пожар произошел на территории строительного рынка "Синдика"

Пожар произошел на территории строительного рынка "Синдика"

Пожар в воскресенье днем произошел на территории строительного рынка "Синдика". Пожару присвоен третий номер сложности. По данным спасателей, возгорание произошло на цокольном этаже в подземной парковке.

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В сети обсуждают больницу Воронежа с тараканами

В сети обсуждают больницу Воронежа с тараканами

В сети обсуждают одну из больниц Воронежа, пациенты которой вызвали телеведущую Лену Летучую проверить чистоту в клинике. Лена Летучая убедилась лично. В больничном туалете ползают тараканы.

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Самолет потерпел крушение на Ставрополье

Самолет потерпел крушение на Ставрополье

Днем в воскресенье, 8 октября, на Ставрополье потерпел крушение легкомоторный самолет. Согласно последней информации регионального ГУМЧС, происшествие случилось около 15.55 по московскому времени.

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ДНР: ВСУ перебросили снайперов с инструкторами НАТО к линии соприкосновения

ДНР: ВСУ перебросили снайперов с инструкторами НАТО к линии соприкосновения

Вооруженные силы Украины перебросили снайперские группы под руководством инструкторов НАТО в район линии соприкосновения в Донбассе. Разведка ДНР узнала, что в район Докучаевска прибыло шесть снайперских групп.

//В мире

Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил членом политбюро свою родную сестру

Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил членом политбюро свою родную сестру

Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын приблизил к политбюро КНДР свою родную сестру Ким Е Чжон. Сестре Ким Чен Ына 28 года или 30 лет. Ким Чен Ын и его сестра являются детьми Кима Чен Ира и его третьей жены.

//Шоу-бизнес

Трехлетний сын Сергея Лазарева следит за чистотой обуви отца

Трехлетний сын Сергея Лазарева следит за чистотой обуви отца

Трехлетний сын знаменитого российского артиста Сергея Лазарева постоянно удивляет своего отца. Буквально на днях певец признался в беседе с телеведущим Юрием Николаевым, что Никита очень похож на него.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев сделал комплимент Нине Шацкой (ВИДЕО)

Дмитрий Нагиев сделал комплимент Нине Шацкой (ВИДЕО)

Популярный телеведущий, ведущий шоу "Голос" Дмитрий Нагиев сделал комплимент исполнительнице романсов Нине Шацкой. 51-летняя артистка призналась, почему решилась прийти на шоу.

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Житель Британии опубликовал в газете поздравление с днем рождения для Путина

Житель Британии опубликовал в газете поздравление с днем рождения для Путина

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На границе Белоруссии и Литвы в очереди стоят около 900 грузовиков

На границе Белоруссии и Литвы в очереди стоят около 900 грузовиков

На границе Белоруссии и Литвы собралась очередь из 900 грузовых автомобилей. Согласно данным белорусского Государственного пограничного комитета, это произошло из-за проблем на литовских пунктах пропуска.

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Названы имена кандидатов на пост председателя ПАСЕ

Названы имена кандидатов на пост председателя ПАСЕ

На должность председателя ПАСЕ претендуют Стелла Кириакидес (Кипр) и Эмануэлис Зингерс (Литва). Ранее Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия Аграмунту после его поездки в Сирию с депутатами Госдумы.

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