Трамп рассматривает кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря

Президент США Дональд Трамп может предложить пост госсекретаря директору ЦРУ Майку Помпео, - сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

О том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон может уйти из команды Трампа, сообщают разные американские СМИ.

Впервые информацию о возможном увольнении Тиллерсона в конце августа распространила газета The Washington Post. По данным издания, Трамп недоволен работой главы МИД США. И у Тиллерсона противоречие с Трампом по нескольким вопросам, в том числе о военнослужащих в Афганистане, блокаде Катара и Кубы". В госдепе эти слухи опровергали.

На этой неделе телеканал NBC передавал, что Тиллерсон нелестно отзывался о Трампе и собирался летом покинуть свой пост. Но его уговорил остаться вице-президент Майк Пенс. Тиллерсон опроверг эту информацию.

Дональд Трамп прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что у него возник конфликт с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.