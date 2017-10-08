Берлускони подарил Путину на день рождения пододеяльник ручной работы

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поздравил с днем рождения Владимира Путина и подарил российскому лидеру вышитый пододеяльник ручной работы.

На пододеяльнике изображено рукопожатие Берлускони и Путина на фоне московского собора Василия Блаженного и римского Колизея, - пишет итальянская газета Сorriere della Sera.

В итальянской компании по производству постельного белья, ставшей исполнителем заказа Берлускони, подтвердили информацию о подарке, - сообщает РИА Новости.

7 октября национальному лидеру Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Для Владимира Владимировича этот день был рабочим. По телефону его поздравили президенты 10 стран.