Порошенко подписал закон о пенсионной реформе по требованию МВФ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о пенсионной реформе в стране по требованию МВФ.

О том, что Порошенко одобрил пенсионную реформу, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Провести пенсионную реформу на Украине - одно из требований международного валютного фонда для получения очередного транша кредитования.

"Президент Петр Порошенко подписал законопроекты по пенсионной реформе. Как я и обещал, все пенсионеры уже в октябре получат новые увеличенные пенсии! Спасибо каждому за поддержку", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

На Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. С октября пенсии повысятся у девяти миллионов человек. Налогообложение пенсий для работающих граждан будет отменено. Законом ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Исключение - военные, - сообщает РИА Новости.

С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Закон предусматривает автоматическую норму о ежегодной индексации пенсий для защиты от инфляции.

Сейчас минимальная пенсия на Украине составляет 1373 гривны (около 51 доллара).