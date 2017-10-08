ДНР: ВСУ перебросили снайперов с инструкторами НАТО к линии соприкосновения

Вооруженные силы Украины перебросили снайперские группы под руководством инструкторов НАТО в район линии соприкосновения в Донбассе.

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики ДНР Эдуард Басурин уточнил, что командование 28-й отдельной механизированной бригады продолжает проведение учебно-боевых мероприятий по подготовке снайперских пар под руководством американских инструкторов на полигоне Великоанадольский.

По словам Басурина, обученных снайперов могут задействовать для проведения провокационных обстрелов населенных пунктов ДНР, - сообщает РИА Новости.

Разведка ДНР узнала, что в район Докучаевска - город в нескольких километрах к югу от Донецка — прибыло шесть снайперских групп для выполнения задач под руководством инструкторов НАТО".