Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил членом политбюро свою родную сестру

Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын приблизил к политбюро КНДР свою родную сестру Ким Е Чжон. Сестре Ким Чен Ына, по разным данным, 28 года или 30 лет. Два года назад родственница лидера КНДР вышла замуж за одного из ключевых функционеров Трудовой партии КНДР.

О том, что заместитель завотделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон продвинулась по партийной лестнице, говорится в опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) итогах пленума ТПК.

Ким Ё Чжон была включена в ЦК партии в мае 2016 года, а в 2014 году была избрана депутатом Верховного народного собрания — однопалатного парламента КНДР.

По данным СМИ Южной Кореи, в настоящее время Ким Ё Чжон 30 лет, школьное образование она получила в Швейцарии, как и ее брат.

Ким Чен Ын и его сестра являются детьми Кима Чен Ира и его третьей жены, бывшей танцовщицы Ко Йонг Ху. Ким Чен Ын стал лидером КНДР после смерти своего отца в декабре 2011 года.

Напомним, в рамках пленума ЦК Трудовой парти КНДР политик сообщил, что народное хозяйство Северной Кореи демонстрирует рост в этом году.