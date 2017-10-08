Житель Британии опубликовал в газете поздравление с днем рождения для Путина

Житель Великобритании по имени Эндрю Картрайт опубликовал в газете поздравление с днем рождения для президента России Владимира Путина.

Свои пожелания британец оставил в разделе объявлений издания Daily Telegraph. Картрайт выразил российскому лидеру уважение как миротворцу и президенту страны, которая играет важнейшую роль на международной арене в неспокойное время.

Житель Соединенного Королевства подчеркнул, что Путин не боится брать на себя ответственность, отстаивать принципы справедливости, а также всегда встает на позиции здравого смысла. Мужчина пожелал политику оставаться сильным и честным.