На границе Белоруссии и Литвы в очереди стоят около 900 грузовиков

На границе Белоруссии и Литвы собралась очередь, состоящая из примерно 900 грузовых автомобилей.

Согласно информации белорусского Государственного пограничного комитета, это произошло из-за проблем на литовских пунктах пропуска, передает РИА "Новости".

Как уточняли ранее в ведомстве, 7 и 8 октября таможенная служба будет проводить работы по реконструкции инфраструктуры на литовско-белорусской границе. Предполагается, что рабочие будут осуществлять наладку программных продуктов до середины воскресенья.