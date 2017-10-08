Тысячи людей вышли в Барселоне на митинг в защиту единства Испании
8 октября 2017, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Барселоне на митинг в защиту единства Испании вышли тысячи человек.
Площадь Уркинаона оказалась заполнена гражданами, несущими испанские флаги, а также флаги Каталонии и Европейского союза. Чуть позже на проспекте Маркиза Аргентера нобелевский лауреат по литературе, знаменитый писатель Марио Варгас Льоса, а также экс-председатель Европейского парламента Жозеп Боррель намерены зачитать вслух манифест, передает РИА "Новости".
Лозунгом митинга стала фраза "Хватит! Вернемся к здравому смыслу!".