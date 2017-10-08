Украинский генпрокурор похвалил супругу за оскорбления депутатов Рады

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко похвалил свою супругу Ирину за оскорбительные высказывания в адрес политических оппонентов.

Во время рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о реинтеграции Донбасса депутат Ирина Луценко назвала «козлом» члена фракции партии «Свобода» Юрия Левченко. Поведение женщины раскритиковали некоторые украинские СМИ. Журналисты отметили, что парламентарии из президентского «Блока Петра Порошенко», в котором состоит Луценко, должны вести себя более сдержанно.

Генпрокурор встал на сторону жены. В ответ на критику Юрий Луценко заявил, что его супруга – искренний политик, сообщает «Московский комсомолец».

Ранее «Аргументы недели» писали, что Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса.