Актер Пашинин заявил о превращении ВСУ в крепостную советскую армию

Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе на стороне Киева, подверг критике украинскую армию.

В интервью изданию «Обозреватель» Пашинин заявил, что украинские Вооруженные силы постепенно «скатываются в крепостную советскую армию». Актер добавил, что армейское командование должно понести ответственность за то, что Украина сдала Крым России без сопротивления.

О том, что звезда российских телесериалов Анатолий Пашинин воюет на востоке Украины в составе одного из добровольческих подразделений, стало известно в конце августа. Ранее «Аргументы недели» писали, что артист отказался рассказывать о своих обязанностях в батальоне.