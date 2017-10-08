В США полицию вызывали к ресторанам McDonald's из-за соуса

К ресторанам McDonald's в США вызывали полицию из-за отсутствия сычуаньского соуса.

К сотрудникам правоохранительных органов обратились из-за фанатов мультфильма "Рик и Морти", стоявших в очереди. Как сообщает «РИА Новости», ссылаясь на местные СМИ, в США вышел новый сезон популярного анимационного сериала, в котором упоминается именно этот соус из сети ресторанов быстрого питания.

Поклонники продукта подписали петицию на портале change.org с требованием возобновить его продажу. Администрация McDonald's пообещала вернуть соус в рамках временной акции, однако в некоторых заявленных местах его не оказалось. Люди почувствовали себя обманутыми и начали бунтовать. Чтобы успокоить их, пришлось вызвать полицию.