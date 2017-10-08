Ураган "Нэйт" существенно ослаб
8 октября 2017, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
Ураган "Нэйт", обрушившийся ранее на побережье США, ослаб до уровня тропического шторма.
Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщили в американском Национальном центре по наблюдению за ураганами. Как сообщается сегодня на официальном сайте организации, сейчас стихия движется вглубь территории Штатов через Миссисипи и Алабаму.
В настоящий момент максимальные порывы ветра достигают 110 километров в час.
Напомним, что ранее из-за "Нэйта" в Алабаме, Луизиане и Флориде ввели режим ЧП.