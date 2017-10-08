Иран пригрозил приравнять армию США к ИГ
8 октября 2017, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]
Иран может приравнять армию Соединенных Штатов к запрещенной в Российской Федерации группировке ИГ. Об этом сообщили в командовании Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Высказывание командующего Корпуса Мохаммада Али Джафари процитировало агентство Reuters. По словам Али Джафари, Иран будет рассматривать американскую армию как ИГ, если Вашингтон внесет в список террористических организаций КСИР.
Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что президент США обвинил Тегеран в финансировании Северной Кореи. Дональд Трамп пообещал, что в скором времени американские власти примут меры в отношении Ирана.