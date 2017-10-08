Иран пригрозил приравнять армию США к ИГ

Иран может приравнять армию Соединенных Штатов к запрещенной в Российской Федерации группировке ИГ. Об этом сообщили в командовании Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Высказывание командующего Корпуса Мохаммада Али Джафари процитировало агентство Reuters. По словам Али Джафари, Иран будет рассматривать американскую армию как ИГ, если Вашингтон внесет в список террористических организаций КСИР.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что президент США обвинил Тегеран в финансировании Северной Кореи. Дональд Трамп пообещал, что в скором времени американские власти примут меры в отношении Ирана.