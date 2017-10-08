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//В мире 13+

Иран пригрозил приравнять армию США к ИГ

8 октября 2017, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Иран пригрозил приравнять армию США к ИГ
фото: globallookpress.com

Иран может приравнять армию Соединенных Штатов к запрещенной в Российской Федерации группировке ИГ. Об этом сообщили в командовании Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Высказывание командующего Корпуса Мохаммада Али Джафари процитировало агентство Reuters. По словам Али Джафари, Иран будет рассматривать американскую армию как ИГ, если Вашингтон внесет в список террористических организаций КСИР.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что президент США обвинил Тегеран в финансировании Северной Кореи. Дональд Трамп пообещал, что в скором времени американские власти примут меры в отношении Ирана.  

 

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Экономку покойного Джорджа Майкла подозревают в организации вечеринок в его доме

Экономку легендарного артиста Джорджа Майкла, который скончался в 2016 году, подозревают в организации вечеринок в доме звезды. Якобы женщина по имени Ню Финдли пускает в помещения фанатов певца.

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Сотрудники американского космического агентства NASA получили новые данные о зарождении жизни на Земле. К своим выводам ученые пришли, проанализировав информацию, собранную орбитальным аппаратом разведки Марса.

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Врачам внушает опасение состояние пострадавшего в ДТП под Владимиром ребенка

Врачи всерьез обеспокоены состоянием пятилетнего ребенка, который был доставлен в больницу после ДТП под Владимиром. В настоящий момент пострадавший 2012 года рождения находится в тяжелом состоянии.

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Сирийская армия взяла в кольцо один из последних оплотов ИГ

Город Эль-Маядин находится на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, рядом с ним проходит граница с Ираком. Как отмечают СМИ, этот населенный пункт является одним из последних оплотов боевиков на территории Сирии.

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Ученые назвали причину появления кудрей

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что санкции не помешали развитию экономики его страны. В рамках пленума ЦК Трудовой парти Кореи политик сообщил, что народное хозяйство КНДР демонстрирует рост.

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На выставке в Дубае покажут первое в мире беспилотное летающее такси

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Полуторатонный советский спутник может рухнуть на Землю в этом месяце

На Землю в ближайшие две недели может рухнуть полуторатонный советский спутник связи "Молния-1-44", который был запущен СССР в 1979 году. Данную информацию предоставили в минувшую субботу в NASA.

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В стену дома в центре Москве врезался пьяный автомобилист, пятеро пострадавших

В центре Москвы в стену дома врезался автомобилист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили, что ДТП произошло утром в субботу, 7 октября.

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Ураган "Нэйт" обрушился на США

На южное побережье США обрушился ураган первой категории под названием "Нэйт". Эпицентр стихии расположен неподалеку от устья реки Миссисипи, уточнили в национальном центре по наблюдению за ураганами.

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Путин назвал одну из самых перспективных отраслей российской экономики

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В воскресенье будет закрыт центральный участок одной из веток московского метро

В воскресенье, 8 октября, будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии московского метро. Движение поездов не будет осуществляться от станции "Новокузнецкая" до станции "Белорусская".

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