Ким Чен Ын: санкции не помешали росту экономики КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что санкции не помешали развитию экономики его страны.

В рамках пленума ЦК Трудовой парти Кореи политик сообщил, что народное хозяйство КНДР демонстрирует рост в этом году. По мнению Ким Чен Ына, это свидетельствует о том, что власти действовали правильно, развивая параллельно экономическое строительство и создание ядерных сил, передает РИА "Новости".

Глава Северной Кореи подчеркнул, что народное хозяйство возросло, несмотря на санкции США и их союзников.