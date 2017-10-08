Ким Чен Ын: санкции не помешали росту экономики КНДР
8 октября 2017, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что санкции не помешали развитию экономики его страны.
В рамках пленума ЦК Трудовой парти Кореи политик сообщил, что народное хозяйство КНДР демонстрирует рост в этом году. По мнению Ким Чен Ына, это свидетельствует о том, что власти действовали правильно, развивая параллельно экономическое строительство и создание ядерных сил, передает РИА "Новости".
Глава Северной Кореи подчеркнул, что народное хозяйство возросло, несмотря на санкции США и их союзников.