Трамп прокомментировал слухи о своем конфликте с Тиллерсоном

Дональд Трамп прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что у него возник конфликт с госсекретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном.

Президент США заявил, что между ним и Тиллерсоном, несмотря на некоторые разногласия, сложились хорошие взаимоотношения, сообщает ТАСС. По словам Трампа, слухи о том, что госсекретарь покинет свой пост, не имеют под собой оснований.

Напомним, ранее американские издания сообщили, что Рекс Тиллерсон, который якобы не нашел общего языка с главой Белого дома, в ближайшие дни отправится в отставку. По данным СМИ, новым руководителем Госдепартамента станет Майк Помпео, который в настоящее время занимает должность директора ЦРУ.