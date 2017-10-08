На выставке в Дубае покажут первое в мире беспилотное летающее такси

На выставке в Дубае будет продемонстрировано первое в мире беспилотное летающее такси.

Данное транспортное средство было разработано при участии немецкой фирмы, специализирующейся на создании электрических пилотируемых вертолетов-мультикоптеров. Аэротакси способно развивать скорость до 100 километров в час, максимальное время полета составляет полчаса, отмечает РИА Новости.

В скором времени машины начнут работать в Дубае. Предполагается, что к 2030 году 25% всего транспорта города-эмирата станет самоуправляемым.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в Москве летающие такси могут появиться в 2018 году.