На южное побережье США обрушился ураган первой категории, получивший название "Нэйт".

Эпицентр стихии расположен неподалеку от устья реки Миссисипи, уточнили в национальном центре по наблюдению за ураганами. Как отмечает ТАСС, стихия потеряла свою силу и ослабла до второй категории, однако принесла с собой ливни и сильнейший ветер.

Атмосферное явление, по словам синоптиков, будет идти вглубь континента. В настоящий момент максимальная скорость ветра в эпицентре урагана составляет 38 метров в секунду.