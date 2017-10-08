Полиция раскрыла содержание записки стрелка из Лас-Вегаса

Американские полицейские раскрыли содержание записки, которую оставил в своем гостиничном номере убивший 58 человек Стивен Пэддок.

Как рассказал один из правоохранителей телеканалу CBS, на листе бумаге, обнаруженном в помещении, содержались расчеты. Пэддок пытался вычислить, куда нужно стрелять, чтобы попасть по людям.

Напомним, в прошлое воскресенье мужчина расстрелял посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. В результате случившегося погибли 59 человек, включая самого Стивена Пэддока, свыше 500 получили ранения. Мотивы, которые толкнули Пэддока на это преступление, пока остаются невыясненными.