Житель Канады выиграл $25 млн в лотерею

Один из жителей провинции Онтарио в центральной части Канады оказался обладателем счастливого лотерейного билета. При предъявлении ему обязаны выдать 25 млн долларов США - или 31,3 млн канадских долларов.

Неизвестный счастливчик выиграл в популярную национальную лотерею Lotto Max. По правилам данной лотереи, обладатель выигрыша должен предъявить свой билет, после чего имя победителя будет названо общественности.

В июне американец купил в продуктовом магазине билет популярной лотереи Powerball. Билет оказался выигрышным, причем выигрыш рекордный - 447 миллионов долларов.