Во Львове радикалы хотят сорвать концерт украинского музыканта

Радикалы заблокировали вход в клуб "Малевич" во Львове, в котором в субботу должен состояться концерт украинского музыканта, бывшего фронтмена группы 5'nizza Сергея Бабкина.

Патриотически настроенная украинская общественность недовольна тем, что Бабкин ездил давать концерт в Крым. Националисты не пропускают людей с билетами, которые пытаются пройти на концерт.

Ранее перед концертом Светланы Лободы в Одессе радикалы забросали толпу петардами. Концерт Басты в Одессе отменили из-за угроз радикалов