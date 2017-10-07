Эксперт прокомментировал заявление об «удерживающем мир от хаоса» Трампе

Гендиректор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев подверг критике заявление спикера Белого дома о том, что Дональд Трамп «удерживает мир от хаоса».

В разговоре с RT эксперт отметил, что данное высказывание противоречит фактам. По словам Журавлева, президент Соединенных Штатов не решил проблемы, созданные его предшественниками в Афганистане и Ираке. Кроме того, собеседник телеканала вспомнил угрозы в отношении КНДР, с которыми регулярно выступает Дональд Трамп.

О том, что американский лидер «удерживает мир от хаоса», ранее заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Она отметила, что Трампу удалось добиться «огромных успехов» на международной арене.