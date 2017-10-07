На футбольном матче в Мексике прошло чествование собаки-спасателя

Перед началом матча между Мексикой и Тринидадом и Тобаго в Мехико состоялось чествование собаки Фриды. Во время церемонии зрители, собравшиеся на стадионе «Ацтека», который вмешает 105 тысяч человек, скандировали кличку животного.

Этот лабрадор-ретривер, служащий в ВМФ Мексики, участвовал в спасательной операции после недавнего землетрясения, произошедшего на территории страны. Благодаря Фриде из-под завалов удалось вытащить 52 человека.

Видео, снятое на стадионе, опубликовано на YouTube. Футбольный поединок закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Ранее «Аргументы недели» писали, что число жертв землетрясения в Мексике снова увечилось.