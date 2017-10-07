Российская авиация уничтожила в Сирии влиятельных командиров ИГ

В Сирии силами российской авиации уничтожены влиятельные полевые командиры запрещенной в РФ экстремистской группировки ИГ. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Спикер ведомства Игорь Конашенков заявил РИА Новости, что ВКС удалось ликвидировать трех главарей боевиков, которые являлись уроженцами Северного Кавказа. По словам Конашенкова, гибель этих людей подтверждена. Представитель Минобороны добавил, что ликвидация командиров воюющих на территории Сирии исламистов будет продолжена.

Ранее в субботу «Аргументы недели» писали о том, что Пентагон усомнился в способности сирийской армии и российской авиации окончательно победить ИГ.