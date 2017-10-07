Стали известны причины конфликта Трампа и Тиллерсона

Американские СМИ узнали, что стало причиной конфликта между президентом и госсекретарем Соединенных Штатов.

Издание Axios пишет, что Дональд Трамп разгневался на Рекса Тиллерсона из-за того, что тот слишком часто давал интервью после массового расстрела в Лас-Вегасе. В результате американский лидер оказался обделен вниманием СМИ.

Кроме того, по данным издания, недовольство Трампа вызвало то, что Тиллерсон не попытался дезавуировать скандал, возникший в связи с недавним сообщением сайта NBC News. Портал опубликовал информацию, в которой говорится, что госсекретарь назвал президента «придурком» после его визита в Пентагон.

Ранее в субботу «Аргументы недели» писали, что сменить Рекса Тиллерсона на посту главы Госдепа может директор ЦРУ Майк Помпео.