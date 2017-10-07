Белый дом назвал Трампа «удерживающим мир от хаоса» человеком

Дональд Трамп – «человек, который удерживает мир от хаоса». Такую оценку деятельности президента Соединенных Штатов дала спикер Белого дома.

Сара Сандерс добавила, что помощь в его работе американскому лидеру оказывает команда единомышленников и союзники за рубежом. По мнению Сандерс, на международной арене Трампу удалось добиться «огромных успехов», пишет The Hill.

Ранее «Аргументы недели» писали, что президент США в очередной раз выступил с угрозами в отношении Северной Кореи. Дональд Трамп отметил, что военное решение проблемы КНДР нежелательно, однако при этом допустил, что такой вариант развития событий возможен.