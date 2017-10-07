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//В мире 13+

Белый дом назвал Трампа «удерживающим мир от хаоса» человеком

7 октября 2017, 07:32 [ «Аргументы Недели» ]

Белый дом назвал Трампа «удерживающим мир от хаоса» человеком
фото: globallookpress.com

Дональд Трамп – «человек, который удерживает мир от хаоса». Такую оценку деятельности президента Соединенных Штатов дала спикер Белого дома.

Сара Сандерс добавила, что помощь в его работе американскому лидеру оказывает команда единомышленников и союзники за рубежом. По мнению Сандерс, на международной арене Трампу удалось добиться «огромных успехов», пишет The Hill.

Ранее «Аргументы недели» писали, что президент США в очередной раз выступил с угрозами в отношении Северной Кореи. Дональд Трамп отметил, что военное решение проблемы КНДР нежелательно, однако при этом допустил, что такой вариант развития событий возможен.  

 

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Пушков прокомментировал решение США продать Саудовской Аравии комплексы ПВО

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Российская авиация уничтожила в Сирии влиятельных командиров ИГ

Российская авиация уничтожила в Сирии влиятельных командиров ИГ

В Сирии силами российской авиации уничтожены влиятельные полевые командиры запрещенной в РФ экстремистской группировки ИГ. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

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Взрыв метеорита в ночном небе над Китаем сняли на видео

Взрыв метеорита в ночном небе над Китаем сняли на видео

Данные кадры, опубликованные на YouTube, были сделаны в провинции Юньнань. Согласно расчетам ученых, взрыв произвел 0,54 килотонны энергии. Это сравнимо с детонацией 540 тонн тротила, отмечают СМИ.

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Сирийская армия и поддерживающая ее российская авиация не смогут окончательно уничтожить запрещенную в РФ группировку ИГ. Такое мнение высказал спикер Министерства обороны Соединенных Штатов Эрик Пэхон.

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NASA получило первые инфракрасные снимки Фобоса

NASA получило первые инфракрасные снимки Фобоса

Диаметр Фобоса составляет 22 километра. Ученые считают, что это небесное тело является астероидом, который в прошлом был захвачен притяжением Марса. По мнению специалистов, Фобос должен распасться.

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Белый дом назвал Трампа «удерживающим мир от хаоса» человеком

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Крымчанка получила титул Мини-мисс мира-2017

Крымчанка получила титул Мини-мисс мира-2017

Маленькая крымская татарка Рианна КУДРЯВЦЕВА победила на международном детском фестивале культуры и искусств Little miss & little mister united world 2017, который проходил с 25 сентября по 1 октября в Греции.

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Пользователи социальных сетей строят догадки – почему первая леди США Меланья Трамп не снимает солнцезащитные очки даже ночью. Они заметили, что в последние дни она постоянно стала появляться на публике в темных очках.

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Во Франции скончался основатель модного дома

Во Франции скончался создатель модного дома Herve Leger Эрве Леру. Дизайнер скончался на 60-м году жизни, сообщила его подруга, американская фотомодель и певица Дита фон Тиз.

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Британские дизайнеры создали коллекцию одежды ко дню рождения Путина

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СМИ узнали о расставании певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике

СМИ узнали о расставании певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике

Шакира рассталась со своим возлюбленным - футболистом «Барселоны» Жераром Пике. В настоящее время бывшие влюбленные живут отдельно, их двое сыновей - Милан и Саша - находятся с матерью.

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Васильев отправил в отставку правительство Дагестана

Васильев отправил в отставку правительство Дагестана

Врио главы Дагестана отправил в отставку правительство республики, а также администрацию главы и правительства региона. Все члены правительства продолжат выполнять обязанности до формирования нового кабмина.

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США призвали РФ сосредоточиться на борьбе с ИГ в Сирии

США призвали РФ сосредоточиться на борьбе с ИГ в Сирии

В Пентагоне просят Россию концентрировать внимание на ИГ (запрещена в РФ). Так представители американского военного ведомства отреагировали на сообщение Минобороны РФ относительно сложной ситуации на базе США Эт-Танф в Сирии.

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Мужчина, взявший в заложники женщин в Пензе, задержан

Мужчина, взявший в заложники женщин в Пензе, задержан

Задержан мужчина, взявший в заложники трех женщин в сауне в Пензе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Пострадавших нет. Появились подробности инцидента.

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После столкновения автобуса с поездом завели дело о незаконной миграции

После столкновения автобуса с поездом завели дело о незаконной миграции

Восточная транспортная прокуратура провела проверку соблюдения миграционного законодательства после столкновения поезда и автобуса под Владимиром, в результате которого погибли граждане Узбекистана.

//Криминал

Мужчина захватил в заложники двух женщин в центре Пензы

Мужчина захватил в заложники двух женщин в центре Пензы

Мужчина в центре Пензы захватил в заложники двух женщин, еще одной удалось сбежать. На месте работают силовые структуры ОМОН, спецназ. Район, где проводится операция по освобождению заложников, оцеплен.

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Эксперты назвали регионы с самыми экологически "грязными" автомобилями

Эксперты назвали регионы с самыми экологически "грязными" автомобилями

В России только 40% машин соответствуют экологическому стандарту Евро-4 и выше. По данным "Автостата", таких авто насчитывается около 17 млн. При этом в разбивке по регионам данный показатель заметно отличается.

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Названы 10 лучших песен для хорошего настроения

Названы 10 лучших песен для хорошего настроения

Известное британское музыкальное издание NME составило рейтинг из десяти лучших песен для хорошего настроения. Список приурочили ко Дню улыбки, который отмечается 6 октября.

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