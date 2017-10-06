Мелания Трамп возбудила фантазию соцсетей своими темными очками ночью

Пользователи социальных сетей строят догадки – почему первая леди США Меланья Трамп не снимает солнцезащитные очки даже ночью. Они заметили, что в последние дни она постоянно стала появляться на публике в темных очках.

Миссис Трамп вместе с супругом Дональдом Трампом вернулась из поездки в Лас-Вегас, где на днях мужчина совершил массовый расстрел людей, погибли более 50 человек, ранены более 500 человек. Возвращение было ночью, но и тут, когда солнца не было и в помине, Меланья Трамп была в солнцезащитных очках.

Затемненные очки были на ней, даже когда пара возвращалась с рабочих каникул президента в Нью-Джерси.

«Мне кажется, Мелания Трамп носит большие очки, чтобы никто не заметил, как она закатывает глаза на очередную чушь, которую произносит ее муженек», - пишут в соцсетях.

Ранее наряд супруги президента США Дональда Трампа, который она выбрала для выступления в постпредстве Штатов при ООН, стал причиной злобных насмешек в сети.

Жена президента США Дональда Трампа в очередной раз возмутила общественность выбором наряда. На выступление супруга в конгрессе Мелания Трамп пришла в пиджаке и юбке стоимостью 10 тысяч долларов.