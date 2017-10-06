Во Франции скончался основатель модного дома

Во Франции скончался создатель модного дома Herve Leger Эрве Леру. Дизайнер скончался на 60-м году жизни, сообщила его подруга, американская фотомодель и певица Дита фон Тиз.

"Он шил самые изысканные платья, подчеркивавшие женскую красоту, а не отвлекавшие от нее", — написала она в своем Instagram.

Издание Paris Match пишет, что модельер скончался от разрыва аневризмы.

Эрве Леру родился 30 мая 1957 года, учился у Карла Лагерфельда, который в маркетинговых целях посоветовал ему сменить имя на Эрве Лежер (Hervé Léger). Именно под этим именем Эрве Леру создал в 1985 году свой модный дом.

Похороны модельера состоятся 13 октября в Париже в церкви Сен-Жермен.