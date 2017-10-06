На Западе - осеннее обострение шпиономании против России

Осеннее обострение шпиономании. Такой диагноз можно поставить клеветнической кампании, поднятой западными спецслужбами против России. Особенно усердствуют в поисках «русских шпионов» прибалтийские контрразведчики. В Латвии выпустили даже специальную инструкцию, как распознать иностранного агента.



Как указывает в своей инструкции латвийская контрразведка, сотрудники иностранных спецслужб могут пытаться направить разговор на темы вне работы, продолжить контакт в неформальной обстановке и в нерабочее время, просить предоставить информацию для личных нужд, предлагать помощь по рабочим вопросам в обмен на услуги. В связи с этим латвийская спецслужба рекомендует обращать особое внимание на иностранцев, которые ведут себя явно фамильярно и приветливо, стараются устанавливать контакты в социальных сетях, пытаются вызвать реакцию, апеллируя к идеологическим убеждениям. Также следует настороженно относиться к иностранцам, которые задают наводящие вопросы о положении в стране, на работе, личной финансовой ситуации.



Но и российские разведчики не дремлют. Ещё со времён КГБ у наших спецслужб работает система, не чета латышской инструкции, которая с высокой точностью устанавливает принадлежность американцев к разведке, в частности, к ЦРУ и Агентству национальной безопасности. Её создателем являлся Юрий Хангереевич Тотров, которого в шутку называли «теневым начальником отдела кадров ЦРУ». А суть была в том, что не успевал ещё какой-то их сотрудник добраться до места нового назначения в американском посольстве или консульстве, как на Лубянке и в штаб-квартире нашей разведки в Ясенево уже имели об этом шпионе почти всю необходимую информацию. И потом этому засвеченному агенту уже не помогали никакие оперативные спектакли и тайные спецмаскарады.



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