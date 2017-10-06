В игре про Бэтмена использовали фото человека, похожего на убитого посла Карлова

В игре Batman: The Enemy Within разработчики использовали снимок, на котором запечатлен человек, напоминающий российского посла Андрея Карлова.

Дипломат был убит 19 декабря прошлого года в Анкаре. Пользователь социальной сети Twitter под ником Bro Team Pill обратил внимание на изображение и написал об этом на своей страничке. Пользователи внимательно рассмотрели скриншот игры и признали, что картинка тела человека на полу очень напоминает снимок, который был сделан сразу после убийства Андрея Карлова.

Этот же пользователь заметил, что разработчики Batman: The Enemy Within даже не потрудились сделать собственную модель, чтобы использовать ее в игре. Они также никак не прокомментировали "открытие" интернет-активиста.