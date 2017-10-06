Тележурналистка умерла из-за переработки сверх нормы в месяц 159 часов

В Японии 31-летняя журналистка Мива Садо умерла из-за перенапряжения на работе. Девушка в 2013 году освещала выборы в ассамблею Токио и Палату Советников и в один месяц проработала 159 часов сверх нормы.

Тележурналиста скончалась через три дня после дня голосования от хронической сердечной недостаточности.

Расследования смерти молодой женщины продолжалось в течение года. Инспекторы по условиям труда дали заключение, что журналистка умерла от серьезных переработок. В месяц, предшествовавший смерти, у нее было лишь два выходных дня. В месяце, когда шла подготовка к выборам, у журналистки было 28 12-часовых рабочих дней.

Японский телеканал NHK, на котором работала Мива Садо, только на днях опубликовал результаты расследования.

Работодатель сообщил, что родственники скончавшейся журналистки просили не предавать инцидент огласке.

По данным телекомпании, это не просто частный случай. В гибели молодой сотрудницы видят проблему всей организации в целом, в том числе условий труда и освещения выборов.