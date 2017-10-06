Милош Земан считает двойными стандартами отношение к Крыму и Косово

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал разницу в отношении к референдуму в Крыму и отторжению Косово от Сербии. По мнению чешского президента, отношение к Крыму и Косово - наглядный пример политики двойных стандартов.

Ситуацию с Косово чешский политик считает "очевидным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН", которая гарантировала территориальную целостность Сербии.

"Но случилось то, что называется "мерить двойным метром" или "политикой двойных стандартов". Референдум в Крыму — незаконная аннексия, а когда Косово становится самостоятельным вопреки резолюции СБ ООН, то все в порядке", — сказал Милош Земан выступая по ТV Barrandov.

Земана не назначили посла Чехии в Косово. Этот пост до сих пор остается свободным, - сообщает РИА Новости. Чехия не принимает у себя поверенного в делах Косово в Праге. Референдум о присоединении к России состоялся в Крыму и Севастополе в марте 2014 года. За воссоединение с РФ проголосовали более 95 процентов крымчан и севастопольцев.