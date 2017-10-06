Работа в службе секса по телефону научила Савченко разбираться в мужчинах

Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала об особенностях работы в службе секса по телефону и о том, чему ее научила ее эта работа. По признанию Савченко, она научилась разбираться в характерах и платежеспособности мужчин.

"Там нужно было понять, кто из клиентов платежеспособен, а для этого есть целая система. Возможно, такая, как на телеканалах. Есть бегущая строка. Ты постоянно проверяешь информацию", — рассказала Савченко в программе "Боцман" на телеканале "112 Украина". Савченко узнала, как подключаются эти линии, в какое время, какие тарифы. По словам депутата, она потом легко могла вычислить, кто из ее сослуживцев в армии пользуется такими услугами. Ее руководству это не понравилсь.

Савченко уже ранее рассказывала о подработке в службе секса по телефону, когда ей был 21 год. Она тогда зарабатывала с службе 100 долларов в час.

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко ранее служила в армии. В марте 2016 года в России

ее приговорили к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству российских журналистов во время боевых действий в Донбассе. В мае указом президента РФ Савченко помиловали.