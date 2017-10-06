Британский принц Чарльз нашел плюсы в деятельности сомалийских пиратов

Британский принц Чарльз заявил, что в деятельности сомалийских пиратов есть свои плюсы.

По мнению наследника престола, именно бандитов надо поблагодарить за увеличение поголовья рыб в водах Индийского океана. Как отмечает издание Sun, после своего выступления на конференции по защите океанов, которая состоялась на Мальте, принц Чарльз сообщил журналистам, что в регион, где промышляют пираты, теперь боятся заходить рыболовные траулеры.

Уточняется, что в рамках конференции сын королевы Елизаветы II выпустил в море черепаху, которая была спасена и вылечена врачами.