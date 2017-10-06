В МИД рассказали, почему в мире растет угроза терроризма

В пятницу, 6 октября, в Министерстве иностранных дел России рассказали, с чем связано увеличение террористической угрозы в мире и разрастание группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ.

Заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Андреев отметил, что это происходит из-за недостатка политической воли у лидеров некоторых ведущих государств. По его словам, противостоять столь масштабной угрозе возможно только при слаженных совместных действиях.

Андреев подчеркнул, что если бы все международные решения, закрепленные в резолюции Совбеза ООН, выполнялись даже наполовину, то терроризма в принципе не существовало бы, а с отдельными редкими эпизодами справлялась полиция, передает РИА "Новости".