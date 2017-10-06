Депутаты Рады приняли в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса

Верховная рада Украины сегодня приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. Законопроект о реинтеграции Донбасса принят депутатами с поправками.

В законе будет исключен пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта. Закон поддержали 233 нардепа. Президент Украины Пётр Порошенко 4 октября внёс в Раду проект закона о реинтеграции Донбасса. В четверг, 5 октября, на заседании Рады при обсуждении документа произошла потасовка между представителями двух партий.

Сегодня Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, сообщают украинские СМИ.