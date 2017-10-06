Как Америка собирается воевать с Россией

В США для вооружённых сил была выпущена методичка «Русская война нового поколения». Она посвящена «методам ведения гибридной войны, используемым Россией». Написали сей чудной труд военные из «Группы по асимметричной войне Армии США», то есть сухопутных войск.



После прочтения нелегко вновь относиться к американским военным как к серьёзным профессионалам – уж больно непрофессиональное вышло пособие. Хотя местами попадаются интересные мысли, но перлов куда больше. Это при том, что писали его не какие-то сказочники-аналитики, а военные с базы в Форт-Миде под руководством некоего капитана О'Брайена.



Методичка начинается с описания некоей «доктрины Герасимова». В ней якобы говорится о том, как вести гибридные войны. Но дело в том, что начальник Генштаба генерал армии Герасимов описывал в одной своей известной статье не методы

ведения такой войны Россией, а то, как она будет вестись против России странами НАТО.



В 68-страничном документе есть и описание типичных «сил гибридной войны» России в зоне конфликта.



Описывая состояние нашей армии, авторы делают это совершенно бессистемно, с уровнем знаний школьника. В России, оказывается, танки «серии Т-90», «серии Т-80» и «серии Т72» с почти одинаковыми характеристиками и без разных модификаций. Зато наша пехота ездит только на БМП-3М, которые начали поставлять только в этом году. Причём у БМП-3 из состава вооружения пропала 30‑мм пушка. Зато в качестве

БТР у нас есть только БТР-90, работы над которым прекращены десятилетие назад.



Такое ощущение, что кусками текст утащили из методичек времён 1950-х годов.



Лучшим перлом можно признать рассказ о том, что ввиду якобы низкой выучки личного

состава армия России постоянно стремится заменить человека автоматикой или роботами. В качестве примера приводятся автоматы и механизмы заряжания (АЗ и

МЗ) наших танков. То есть крайне сложной и интеллектуальной работе заряжающего можно обучить только «интеллектуала» Джона из Чикаго, но никак не «дикаря» Васю из Урюпинска.



Данное руководство показывает, что американцы понимают, что серьёзный конфликт с Россией даже без применения ядерного оружия грозит для них разгромом. Тем не менее они не исключают возможности вступления в прокси-конфликт с Россией и её

союзниками. То есть войну чужими руками с обеих сторон и руками ограниченных контингентов, присутствие которых может отрицаться. Правда, они очень опасаются подобного сценария.



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