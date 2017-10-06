Киев подсчитал возможные потери при силовом разрешении конфликта в Донбассе. Начальник украинского Генштаба Виктор Муженко сообщил, что в случае силового разрешения конфликта в Донбассе Украина потеряет от 10 до 12 тысяч военнослужащих за 10 дней, причем три тысячи из них — убитыми.

Как уточнил Муженко, эти цифры получены в ходе учений с применением специальных методик. По его словам, будут жертвы и среди мирного населения. По данным украинского генерала, на 2,3 тысячи военных придется 10 тысяч местных жителей, - пишут украинские СМИ.

Начальник Генштаба подчеркнул, что у ВСУ достаточное количество вооружений для подобного сценария. Но Муженко сомневается, что украинское общество готово к силовому разрешению конфликта на Донбассе.

Виктор Муженко рассказал, что Киев запросил у США вооружение и сейчас ожидает политического решения Вашингтона.