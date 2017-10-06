Украинские военные передали США список необходимого вооружения

Украинские военные передали властям США список необходимого для них вооружения. Начальник украинского Генштаба Виктор Муженко рассказал, что Киев запросил средства воздушной разведки, противотанковых систем и системы РЭБ и сейчас ожидает политического решения Белого дома.

Но, как отметил высокопоставленный украинский военачальник, на Украине опасаются, что возможен срыв поставок из-за инцидента на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области.

На военных складах под Винницей 26 сентября взорвались боеприпасы и начался пожар. Из СМИ стало известно, что на складах хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк назвал пожар на военном складе "российской диверсией".

В ходе проверки инцидента главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о находившихся в Калиновке диверсионных группах. По данным прокуратуры, склады плохо охранялись и не работала пожарная сигнализация.