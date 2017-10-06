Президент США Дональд Трамп в четверг перед ужином с членами американского военного командования и их женами произнес фразу о "затишье перед бурей".

Трамп и его супруга Мелания попросили гостей собраться для общей фотографии, и в какой-то момент политик обвел комнату рукой и спросил собравшихся в ней журналистов и фотографов, знают ли они о том, что это может быть "затишье перед бурей", передает ТАСС.

Президент США не стал уточнять, что именно он имел в виду. После этого Дональд Трамп подчеркнул, что американские военные – самые лучшие в мире.