Власти Великобритании опровергли слухи об отставке Терезы Мэй

Власти Великобритании решительно опровергли информацию об отставке премьер-министра страны Терезы Мэй.

Уход политика с поста начали обсуждать после инцидента на конференции консервативной партии, где пранкер передал ей особый бланк, который обычно заполняют при увольнении. Как сообщает телеканал "Россия 24", увидев бумагу, Тереза Мэй резко потеряла голос, закашлялась и едва смогла завершить свою речь.

Уточняется, что слухи об отставке премьер-министра опровергли глава канцелярии британского правительства, а также несколько министров.