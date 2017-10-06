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//В мире 13+

Власти Великобритании опровергли слухи об отставке Терезы Мэй

6 октября 2017, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Великобритании опровергли слухи об отставке Терезы Мэй
фото: globallookpress.com

Власти Великобритании решительно опровергли информацию об отставке премьер-министра страны Терезы Мэй.

Уход политика с поста начали обсуждать после инцидента на конференции консервативной партии, где пранкер передал ей особый бланк, который обычно заполняют при увольнении. Как сообщает телеканал "Россия 24", увидев бумагу, Тереза Мэй резко потеряла голос, закашлялась и едва смогла завершить свою речь.

Уточняется, что слухи об отставке премьер-министра опровергли глава канцелярии британского правительства, а также несколько министров.

 

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Песков рассказал, что Путин будет делать в свой день рождения

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Тележурналистка умерла из-за переработки сверх нормы в месяц 159 часов

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В Якутске студент покупает лекарства пожилым и малоимущим на свои деньги

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В Санкт-Петербурге рабочий сорвался с высоты 11 этажа из-за неисправности троса

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Милош Земан считает двойными стандартами отношение к Крыму и Косово

Милош Земан прокомментировал разницу в отношении к референдуму в Крыму и отторжению Косово от Сербии. По мнению чешского президента, отношение к Крыму и Косово - наглядный пример политики двойных стандартов.

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Госдума: Киеву не удастся подвергнуть Крым морской блокаде

Госдума: Киеву не удастся подвергнуть Крым морской блокаде

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что официальный Киев придумал новый план изоляции крымского полуострова. По его словам, идет подготовка к морской блокаде республики.

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Житель Азова подозревается в краже украшений из ювелирных салонов на 20 млн руб.

Житель Азова подозревается в краже украшений из ювелирных салонов на 20 млн руб.

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СКР рассматривает несколько причин аварии с участием автобуса и поезда в Покрове

Следственный комитет РФ рассматривает несколько причин аварии с участием пассажирского автобуса и поезда на переезде в районе железнодорожной станции города Покров Владимирской области.

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Названо имя лауреата Нобелевской премии мира

В пятницу стало известно, кто стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2017 год. Норвежский нобелевский комитет заявил, что награда присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN.

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Усольскую горбольницу обязали заплатить за инвалидность новорождённого

Усольскую горбольницу обязали заплатить за инвалидность новорождённого

Усольский городской суд обязал местный роддом выплатить 400 тысяч рублей семье, в которой родился ребёнок, получивший инвалидность. По мнению родителей малыша, это произошло по вине медперсонала роддома.

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Работа в службе секса по телефону научила Савченко разбираться в мужчинах

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Жителя Бирюсинска осудили за издевательство над котёнком

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Бирюсинска, который на глазах у детей с применением садистских методов убил семимесячного котёнка. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской прокуратуры.

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Генпрокурор РФ прибыл в Екатеринбург

Генпрокурор РФ прибыл в Екатеринбург

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Британский принц Чарльз нашел плюсы в деятельности сомалийских пиратов

Британский принц Чарльз заявил, что в деятельности сомалийских пиратов есть плюсы. По мнению наследника престола, именно бандитов надо поблагодарить за увеличение поголовья рыб в водах Индийского океана.

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Чемпионат мира по самбо пройдет в ноябре в Сочи

Чемпионат мира по самбо пройдет в ноябре в Сочи

С 10 по 12 ноября в Сочи в ледовом дворце спорта «Айсберг» пройдет чемпионат мира по самбо. По предварительным данным, в нем примут участие более 500 самбистов из 90 стран мира.

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Названа причина разводов и распада семей

Названа причина разводов и распада семей

Ученые впервые признали важной причиной разводов генетические факторы. У детей разведенных родителей чаще возможны проблемы в семейной жизни по сравнению с теми, у кого родители семью смогли сохранить.

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Врачи пытаются спасти малышей, пострадавших в ДТП под Владимиром

Врачи пытаются спасти малышей, пострадавших в ДТП под Владимиром

Врачи во Владимире в настоящий момент пытаются спасти жизнь двух малышей, которые пострадали в аварии с участием автобуса и поезда. Об этом в пятницу сообщила губернатор области Светлана Орлова.

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Депутаты Рады приняли в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса

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Миноброны РФ: военная база США в Эт-Танфе прикрыта "живым щитом" из беженцев

Американская военная база в Эт-Танфе, прикрытая "живым щитом" из сирийских беженцев, превратилась в "черную дыру" на сирийско-иорданской госгранице. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

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В Петербурге у пенсионерки похитили картины на сумму около 18 млн рублей

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На удивление Гитлеру. Возможно, арийцы произошли из России...

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Славянский и арийский языки очень близки друг другу в мистических понятиях, даже слово «Бог» имеет арийское происхождение. В Тюменской области и в Ханты-Мансийском округе встречаются посёлки с корневым звучанием «Арья» в названиях.

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Певец Сергей Пенкин был приглашен на свадьбу Дианы Шурыгиной

Певец Сергей Пенкин был приглашен на свадьбу Дианы Шурыгиной

Певец Сергей Пенкин был приглашен на свадьбу Дианы Шурыгиной. Свадьба 18-летней Дианы и оператора Первого канала Андрея Шлягина гуляла вчера в Москве. По словам музыканта, он поздравлял молодоженов.

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